Homem em surto psicótico, com faca e ameaçando familiares é contido no Bairro São Conrado

Policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe (BOPE) e do 1º Batalhão foram acionados na madrugada deste domingo (15), para intervirem em uma ocorrência no Bairro São Conrado, em Aracaju.

A PM informou que um homem em surto psicótico, portando uma faca, ameaçando familiares e a própria integridade física.

Os policiais militares do 1º BPM realizaram as primeiras medidas de intervenção e, diante da complexidade do caso, solicitaram o apoio do BOPE/PMSE.

A equipe especializada empregou estratégias adequadas, garantindo a segurança de todos os envolvidos e o encaminhamento do homem para atendimento médico especializado.

Com informações e foto da PM/SE