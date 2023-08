Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um homem foragido da Justiça, no Povoado Milênio, município de Umbaúba. A prisão foi divulgada pela polícia no dia 12.

Os agentes visualizaram um grupo de homens em atitude suspeita que tentou se evadir, ao notar a presença da viatura.

Os suspeitos foram abordados, e identificado um mandato de prisão em aberto contra um deles.

O flagrante foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Estância para providências.