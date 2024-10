HOMEM FORAGIDO DE SÃO PAULO É PRESO EM AÇÃO CONJUNTA NO POVOADO BRASÍLIA, NO MUNICIPIO DE LAGARTO

Uma ação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e a Delegacia Regional de Lagarto resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por roubo em Itaquaquecetuba, São Paulo. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 15, em Lagarto.

Segundo as informações policiais, a operação foi desencadeada após a equipe policial receber informações indicando que o suspeito estaria residindo no Povoado Brasília.

As equipes policiais se dirigiram ao local e localizaram o homem próximo a um campo de futebol. O foragido foi informado sobre a decisão judicial, sendo encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP