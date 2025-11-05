HOMEM FORAGIDO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO HÁ 18 ANOS É LOCALIZADO EM UMA AÇÃO CONJUNTA NA BAHIA

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou, em ação integrada com a 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas, na Bahia, um homem, de 49 anos, que possuía mandado de prisão preventiva em aberto pela prática de tentativa de homicídio. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (5).

De acordo com as investigações, há 18 anos — em 30 de setembro de 2007 — o investigado, juntamente com outros detentos, ateou fogo no corpo de José Valmir da Silva. O crime ocorreu no interior de uma cela da 2ª Delegacia Metropolitana, em Aracaju. A vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus.

Com a troca de informações entre as unidades policiais, o investigado foi encontrado na Central de Abastecimento do município baiano, o que permitirá a retomada do curso processual, antes suspenso devido à fuga do investigado.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP