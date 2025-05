HOMEM INVADE CASA DA EX-COMPANHEIRA E A AGRIDE APÓS NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO, EM MALHADOR

Policiais civis da Delegacia de Malhador prenderam na tarde desta sexta-feira (30), em Malhador, um homem investigado por descumprir medidas protetivas de urgência.

As informações passadas pela PC são de que o suspeito invadiu a residência da ex-companheira, onde a ameaçou e a agrediu física e moralmente, motivado pela não aceitação do término do relacionamento.

Diante da gravidade do caso, a delegacia representou pela prisão preventiva do homem, que foi decretada pela Justiça e cumprida nesta quinta-feira.

Ele foi encaminhado à audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Com informações e foto da SSP