HOMEM INVESTIGADO EM DOIS HOMICÍDIOS REGISTRADOS EM UMBAÚBA MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS NA BAHIA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Umbaúba, realizou na tarde da última segunda-feira (29), uma operação na cidade de Esplanada (BA) para cumprir um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de envolvimento em dois homicídios ocorridos em Umbaúba.

Além desse mandado, também havia contra ele uma ordem de recaptura expedida pela 7ª Vara Criminal de Aracaju, já que o investigado não retornou ao sistema prisional após ter sido beneficiado por uma saída temporária.

Segundo as investigações, o homem é suspeito de exercer papel de liderança em uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, com forte influência sobre atividades ilícitas na região de Umbaúba.

Durante as diligências, os policiais localizaram o imóvel onde o investigado se escondia. No momento do cumprimento da ordem judicial, os agentes foram recebidos a tiros, houve confronto e o homem foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

No local, foram apreendidas duas pistolas calibre .40, diversas munições e porções de maconha e crack.

Os materiais foram encaminhados à delegacia.

Com informações da SSP