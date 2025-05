SUSPEITO DE TENTAR MATAR A COMPANHEIRA E DECEPAR A MÃO DELA MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA EM CUMBE

Em operação deflagrada nesta quarta-feira (21), um homem de 28 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra a companheira, foi localizado em região de matagal na região do município de Cumbe. Ele entrou em confronto com as equipes policiais. No crime, que ocorreu na segunda-feira (19), a vítima foi atacada com golpes de foice e teve uma das mãos decepadas.

Desde o dia do ocorrido, as Polícias Civil e Militar vinha realizando diligências para localizar o homem. O investigado como autor do crime, que já possuía outras passagens criminais, fugiu e havia indícios de que estaria escondido em uma área de mata fechada.

Já nesta quarta-feira, as equipes receberam denúncias e localizaram o investigado, que entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil segue com o andamento do inquérito policial acerca do crime.

Com informações da SSP