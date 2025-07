HOMEM INVESTIGADO POR ESTUPRAR A PRÓPRIA FILHA DE 13 ANOS É PRESO EM SERGIPE APÓS FUGIR DE MINAS GERAIS

Em uma ação conjunta entre a 11ª Delegacia Metropolitana (DM) e a Delegacia de Coronel Fabriciano (MG), com o apoio da Polícia Militar de Sergipe, prendeu um homem de 52 anos, investigado pela prática do crime de estupro.

A prisão ocorreu no município da Barra dos Coqueiros e foi divulgada nesta terça-feira (1º).

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima, uma adolescente de 13 anos, é filha do investigado. Os abusos foram revelados à família neste mês de junho e comunicados à autoridade policial mineira, que representou pela prisão preventiva do suspeito.

A ordem judicial foi deferida pela Justiça, mas o homem havia fugido da cidade, dificultando o cumprimento da decisão.

Com a troca de informações entre os setores de investigação das Polícias Civis dos dois estados, o investigado foi localizado e preso em Sergipe, em uma ação conjunta entre a 11ª DM e equipes da Polícia Militar.