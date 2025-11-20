HOMEM INVESTIGADO POR HOMICÍDIO DE UMA MULHER GRÁVIDA MORRE APÓS CONFRONTO COM A POLÍCIA, EM DORES

Uma operação conjunta entre a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e a Delegacia Regional de Itabaiana resultou na localização do investigado pelo homicídio de uma mulher grávida em Rosário do Catete, crime ocorrido no dia 10 de outubro. Na ação policial, realizada nesta quarta-feira (19), no povoado Sucupira, em Nossa Senhora das Dores, a companheira dele — que estava sendo mantida em cárcere privado — foi resgatada pelas equipes da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, o alvo dos criminosos era o companheiro da vítima. Ele foi atraído até o portão do imóvel pelo investigado localizado nesta quarta-feira. No entanto, a mulher acabou sendo atingida fatalmente pelos disparos. O executor dos tiros foi preso logo após o crime. Na época, um adolescente também foi apreendido por envolvimento no homicídio.

Já nesta quarta-feira, durante a ação para cumprimento do mandado de prisão do homem que estava foragido, o investigado foi encontrado mantendo a companheira em cárcere privado há cerca de dois meses. No momento da abordagem, ele entrou em confronto com as equipes policiais e acabou atingido. O homem foi socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

