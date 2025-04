HOMEM INVESTIGADO POR ROUBO DE QUADRICICLO OCORRIDO EM PRAIA MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS

A partir da troca de informações entre as Delegacias Regionais de Estância e de Tobias Barreto, o homem investigado pelo roubo de um quadriciclo, no litoral Sul sergipano, foi localizado na noite da segunda-feira, 31, no município tobiense. A operação, desencadeada para cumprir mandado de prisão contra o suspeito, foi realizada por investigadores de Tobias Barreto.

De acordo com levantamentos policiais, constatou-se que o homem, suspeito do roubo de um quadriciclo no litoral Sul sergipano e procurado pela Delegacia Regional de Estância, estaria na região de Tobias Barreto. A equipe investigativa da delegacia local realizou diligências no município, até localizar o homem.

Ao se deparar com a presença policial, o investigado reagiu e acabou sendo atingido. Apesar do atendimento médico, o homem evoluiu a óbito.

A operação também contou com o apoio da sociedade, que contribuiu pelo Disque-Denúncia (181). A Polícia Civil solicita que informações sobre outros suspeitos ou crimes continuem sendo enviadas, pois o sigilo será assegurado.

Histórico

O investigado foi autor de um roubo de quadriciclo na praia do Abaís, nos primeiros dias do ano de 2025. Informações policiais dão conta de que, além desse delito, ele já tinha cometido diversos outros roubos à mão armada em cidades da região Centro-Sul.

Fonte SSP