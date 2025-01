HOMEM INVESTIGADO POR ROUBOS E PORTE ILEGAL DE ARMA MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS EM ITABAIANA

Uma operação da delegacia regional de Itabaiana, com o apoio do núcleo de inteligência da Polícia Militar do 3ºBPM, resultou na localização na manhã deste sábado (25), de um homem investigado por uma série de roubos, furtos e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a abordagem policial, a policia informou que ele reagiu, foi alvejado e não resistiu aos ferimentos. O suspeito era investigado por mais de dez crimes patrimoniais e violência contra as vítimas na região de Itabaiana.

A operação foi deflagrada após o último crime praticado pelo grupo, ocorrido na madrugada deste sábado, no povoado Lagamar. Três indivíduos invadiram uma chácara, rompendo a cerca de proteção, e subtraíram diversos objetos enquanto a vítima dormia. Durante a ação criminosa, o local foi completamente revirado.

Além deste caso, o grupo já era apontado como responsável por outros furtos e roubos em chácaras e residências na região. O investigado localizado respondia por crimes como porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e associação criminosa.

Durante a abordagem, o suspeito reagiu com violência contra os policiais, que revidaram à agressão. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Na operação, a arma de fogo utilizada pelo investigado e munições foram apreendidas.

Os demais integrantes do grupo já foram identificados, mas seguem foragidos. A Polícia Civil também apura a atuação de possíveis receptadores dos objetos subtraídos, que poderão ser presos em flagrante.

Com informações e foto da SSP