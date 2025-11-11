Homem investigado por tráfico de drogas e homicídio morre em confronto com policiais em Areia Branca

Policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana, realizou diligências no início da tarde desta segunda-feira (10) e identificaram um homem investigado por tráfico de drogas homicídio no povoado Pedrinhas, município de Areia Branca.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, as equipes entraram no imóvel para cumprir a decisão judicial, momento em que o suspeito entrou em confronto. Ele foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

No interior da residência onde estava o investigado, os policiais localizaram uma arma de fogo e quantidade de droga suficiente para caracterizar o crime de tráfico.

“Novas diligências seguirão sendo realizadas para aprofundar a investigação do homicídio pelo qual o suspeito era apontado”, informou o delegado Fábio Alan, responsável pela operação policial.

Com informações da SSP