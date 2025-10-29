Homem investigado por tráfico de drogas morre em confronto com policiais na cidade de Maruim

Um homem investigado por tráfico de drogas no município de Maruim foi localizado na manhã desta quarta-feira (29) durante operação da Polícia Civil para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante a operação, foram apreendidos maconha, cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie, uma arma de fogo, munições e dois rádios comunicadores.

De acordo com o diretor do Denarc, Ataíde Alves, o investigado possuía antecedentes criminais por receptação, roubo majorado com emprego de arma de fogo, furto qualificado e homicídio qualificado, além de ostentar em redes sociais símbolos alusivos a facções criminosas atuantes em outros estados do país.

Durante a diligência para cumprimento da decisão judicial, o investigado reagiu à abordagem policial, entrando em confronto armado. O homem foi atingido, recebeu socorro imediato da equipe e foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No interior do imóvel onde estava o investigado, os policiais apreenderam maconha, cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie, uma arma de fogo, munições e dois rádios comunicadores, utilizados para monitorar a frequência policial e manter contato com comparsas. “Um aparelho celular também foi recolhido e será analisado pela perícia, podendo revelar ramificações do crime”, acrescentou o delegado.

“Com a apreensão dos materiais e análise de novos elementos do inquérito, outras diligências devem ser deflagradas para desarticular a rede criminosa atuante na localidade”, enfatizou o delegado Ataíde Alves, solicitando que informações e denúncias anônimas sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas pelo Disque-Denúncia 181, com garantia absoluta de sigilo.

Com informações e foto da SSP