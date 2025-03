HOMEM INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS NA CIDADE DE PROPRIÁ

Uma operação conjunta entre equipes da Delegacia Regional de Propriá, do 2º Batalhão da Polícia Militar e do Comando do Policiamento Militar do Interior, localizou noite desta quarta-feira (19), um homem investigado por tráfico de drogas, considerado de alta periculosidade.

A SSP informou que os policiais, as investigações começaram na terça-feira (18), a partir de denúncias que indicavam que o suspeito comercializava drogas todas as noites na porta de sua própria residência.

Na noite desta quarta-feira (19), após receberem uma nova informação sobre a atuação do suspeito, os policiais foram ao local e constataram sua presença. Ele estava acompanhado de dois usuários de drogas.

Durante a abordagem, o investigado pegou uma arma de fogo e entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido, socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com informações da SSP