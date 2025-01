HOMEM MORRE APÓS ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS E UMA MOTO NA SE-265 EM ITAPORANGA D’AJUDA

O condutor de uma motocicleta morreu na noite desta quarta-feira (01) após se envolver em um acidente na Rodovia SE- 265, no Povoado Morena, no município de Itaporanga D’Ajuda.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um automóvel colidiu em uma motocicleta e em outro carro que estava no acostamento e o condutor da moto acabou morrendo no local.

Policiais do BPRv que atenderam a ocorrência realizaram teste do etilômetro nos dois condutores e constatou que o condutor do primeiro carro o resultado foi negativo e para o condutor do segundo veículo, o resultado foi de 0,15 mg/l. Ele foi conduzido para Delegacia de Polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do motociclista.

Foto: BPRv