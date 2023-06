Homem morre após entrar em confronto com policiais do Getam no Bairro Queimadas, em Itabaiana

Um homem morreu na neste sábado (10), após entrar em confronto com policiais do Getam do 3º BPM, durante abordagem a um veículo no Bairro Queimadas, em Itabaiana.

Segundo informações divulgadas pelas forças policiais, os militares realizavam rondas no Bairro, quando avistaram um homem num veículo Corolla em atitude suspeita.

Neste momento os policiais deram ordem de saída do veículo e o homem já desceu atirando contra os policiais, que revidaram e atingiram o elemento.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana, porém não resistiu e morreu.

No veículo, os policiais encontraram drogas e a arma de fogo foi que foi apreendida.

O corpo foi recolhido para o IML para que fosse feita a identificação.