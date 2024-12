HOMEM MORRE APÓS MOTO BATER DE FRENTE COM CARRO NA RODOVIA SE-100 NO MUNICÍPIO DA BARRA DOS COQUEIROS

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e um ferido na noite deste sábado (21), na Rodovia SE-100, próximo à entrada do Loteamento Praia do Porto, no município da Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o Fiat Uno seguia no sentido Barra dos Coqueiros–Pirambu, quando o condutor de uma uma motocicleta Honda CG 150 Fan perdeu o controle do veiculo e colidiu frontalmente com o carro.

Ainda de acordo com a PM, o condutor do carro não ficou ferido e permaneceu no local durante a ocorrência. Ele foi submetido ao teste de etilômetro e deu negativo.

Foto reprodução/BPRv