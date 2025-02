Homem morre dentro da Central de Flagrantes, na cidade de Aracaju

Um homem morreu na noite desta quarta-feira (05), dentro das dependências da Central de Flagrantes, em Aracaju.

As informações passadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) são de que o indivíduo chegou ao local por volta das 22h15 para registrar um Boletim de Ocorrência, porém, antes do início do procedimento, ele solicitou para utilizar o banheiro da unidade.

Após um período sem retornar, os policiais de plantão foram verificar a situação e encontraram o homem sem vida, com indícios de enforcamento.

Testemunhas que estavam na recepção da unidade policial acompanharam os acontecimentos e forneceram declarações sobre o ocorrido.

A SSP comunicou que as autoridades competentes foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e tomar as medidas legais necessárias.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do homem.

Foto Reprodução Polícia Civil