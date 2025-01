HOMEM PELADO E EMBRIAGADO É PRESO POR IMPORTUNAR SEXUALMENTE UMA VIZINHA, EM POÇO REDONDO

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) prenderam em flagrante na noite desta quinta-feria (30), um homem suspeito de importunar sexualmente uma vizinha, no municipio de Poço Redondo. A prisão foi realizada por volta das 21h, após o chamado da vítima, através do telefone 190.

De acordo com informações passadas pela vítima, o homem estaria completamente despido e praticando atos obscenos em frente à sua residência. Os atos foram filmados pela vítima.

No local dos fatos, os policiais encontraram o suspeito com fortes sinais de embriaguez. Ele reagiu à prisão e precisou ser algemado.

O caso foi registrado na Delegacia de Canindé de São Francisco.

Com informações da PM/SE