Homem que abusava de enteada quando a mãe saía pra trabalhar é preso e condenado a 14 anos de prisão

Policiais civis da Delegacia de Malhador prenderam nesta segunda-feira (14) um homem condenado por estupro de vulnerável.

Segundo a delegada Mirna Mota, os fatos ocorreram na cidade de Malhador, e, conforme apurado, o condenado abusava sexualmente de sua enteada no momento em que a mãe da criança saía para trabalhar e ele ficava cuidando dela.

Os abusos sexuais iniciaram quando a vítima tinha 11 anos de idade e ocorreram até os 15 anos, quando a adolescente revelou os fatos aos Conselheiros Tutelares de Malhador.

A partir das investigações, foi comprovada a prática do crime, e o homem foi condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável. Ele estava foragido há cerca de 1 ano e 2 meses. O preso encontra-se à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia e todas providências cabíveis ao caso.

A Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com a localização de foragidos, repassando informações à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Com informações da SSP