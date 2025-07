HOMEM QUE LIDERAVA O TRÁFICO DE DROGAS EM ITABAIANA REAGE A ABORDAGEM POLICIAL E MORRE EM CONFRONTO

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana, deflagrou, na manhã desta terça-feira, 15, uma operação que teve como alvo Aélio Oliveira Santiago, conhecido como “Fiscal”, investigado como principal liderança do tráfico de drogas no município.

De acordo com o delegado Fábio Pimentel, nos últimos meses, uma série de operações resultou na prisão de diversos traficantes associados a uma organização criminosa que atuava na cidade. Os presos indicaram Aélio como o principal fornecedor de entorpecentes na região.

Com base nas investigações, foi expedido um mandado de prisão contra o suspeito. A tentativa de cumprimento ocorreu em um imóvel localizado na Rua Vereador José Xavier Correia, no bairro Serrano, em Itabaiana. No momento da abordagem, o investigado reagiu de forma violenta, fazendo uso de arma de fogo. Diante da ameaça iminente, houve confronto, e o suspeito foi atingido.

A equipe policial prestou socorro imediato, conduzindo o homem ao Hospital Regional de Itabaiana, onde, apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos.

No imóvel, foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão, insumos utilizados para o preparo da droga e veículos suspeitos de serem usados na atividade criminosa.

“O alvo de hoje exercia papel central no comércio ilícito de drogas em Itabaiana. A operação é resultado de um trabalho minucioso e reforça o compromisso da Polícia Civil com o enfrentamento ao tráfico e ao crime organizado”, afirmou o delegado.

Fonte SSP