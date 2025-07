Homem que matou jovem em Itabaiana já havia sido preso por tentativa de feminicídio

O homem localizado pela polícia nesta quinta-feira (3), suspeito de assassinar o jovem Wendson Almeida, de 26 anos, em Itabaiana, tinha histórico de violência contra mulheres. Identificado como Erick Júlio de Jesus Pereira, ele havia sido preso em 2022 por tentativa de feminicídio, motivada por ciúmes, contra uma ex-namorada.

Segundo relato registrado em boletim de ocorrência, Erick namorou por dois anos com uma mulher e, após o término, continuou apresentando comportamento agressivo e descontrolado, chegando a invadir as redes sociais e aplicativos dela para monitorar suas conversas — especialmente com um rapaz com quem ela se envolveu brevemente.

No episódio que levou à prisão por tentativa de feminicídio, em julho de 2022, Erick marcou encontro com a vítima em uma casa abandonada na Barra dos Coqueiros. No local, tentou reatar o namoro e diante da recusa, tomou o aparelho celular da mulher à força, sob o pretexto de economizar bateria. Em seguida, tentou beijá-la e, sem aviso, sacou uma faca e a feriu no pescoço.

A jovem revelou que, a princípio, pensou se tratar de uma brincadeira, mas Erick continuou com as agressões: mordeu seu dedo, deu um soco em sua boca, apertou seu pescoço até deixá-la quase sem ar e arremessou sua cabeça contra a parede. Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu escapar, correndo até um bar próximo, onde foi socorrida por populares que acionaram a Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante. Após o ocorrido, a vítima foi atendida pela Polícia Civil e solicitou medida protetiva de urgência para garantir o afastamento do agressor.

No crime registrado na última quarta-feira (2), as investigações apontam que Erick agiu motivado pelo ciúme que sentia da atual companheira e da vítima, um colega de trabalho.

Fonte SSP