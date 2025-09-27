Homem que respondia a três inquéritos é preso por descumprir medida protetiva, em Itabaianinha

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Municipal de Itabaianinha, prendeu em flagrante, na última quinta-feira (25), um homem pelo descumprimento de medida protetiva de urgência.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, responsável pelo procedimento, a vítima – mãe do investigado – havia procurado a unidade policial na semana anterior para denunciar reiteradas violações à ordem judicial, incluindo episódios de destruição de móveis da residência familiar.

Durante diligências, os policiais constataram que o homem permanecia no imóvel no dia 25, em desobediência à determinação de afastamento do lar imposta pela Justiça.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde confessou os fatos. A prisão em flagrante foi formalizada, e o homem encaminhado para audiência de custódia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele já respondia a três inquéritos policiais por condutas semelhantes e estava sob monitoramento eletrônico.

Com informações da SSP