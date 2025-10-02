HOMEM SUSPEITO DE ASSASSINAR A COMPANHEIRA NA PRESENÇA DOS FILHOS EM ESTÂNCIA É PRESO PELA POLICIA CIVIL

Um homem suspeito de matar a tiros a companheira, de 38 anos, identificada como Deise Erika Dias dos Santos, em Estância, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (1º).

Ele é o autor do feminicídio que vitimou sua companheira, de 38 anos, durante a madrugada de hoje no Bairro Estancinha, em Estância.

O crime ocorreu por volta de 1h da manhã, na residência do casal. Conforme apurado nas investigações, Edson Alan efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a região torácica da vítima. Imediatamente após o ato, o autor confessou o crime às filhas da vítima, que estavam em um quarto ao lado. Em seguida, empreendeu fuga em uma motocicleta, tomando destino ignorado.

O suspeito confessou ter efetuado o disparo, mas alegou que o tiro teria sido acidental. Ele será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Conduzido à delegacia, Edson Alan de Jesus Lima foi interrogado e confessou a autoria do disparo, embora tenha alegado que teria ocorrido de forma acidental.

O preso ficará à disposição do Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia. A Polícia Civil reitera seu compromisso com o combate à violência contra a mulher e reforça a importância da denúncia para que ciclos de violência sejam interrompidos antes que culminem em tragédias como esta.

Foto: reprodução/ redes sociais