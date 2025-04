Homem suspeito de estupro de vulnerável reage, tenta tomar arma de policial e é preso

Militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) cumpriram um mandado de prisão em desfavor de um homem suspeito de estupro de vulnerável, no município de Itabaianinha, nesta sexta-feira (11).

Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial recebeu informações de populares indicando que um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido há alguns anos, estaria no bairro Albano Franco. Foram repassadas características físicas e um possível endereço do suspeito.

Com base nas informações recebidas, os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram um homem que correspondia às características descritas. Após confirmação de sua identidade, ele recebeu voz de prisão. O suspeito reagiu e tentou tomar a arma de um dos policiais, mas foi contido e algemado devido à sua agressividade.

Após a contenção, o suspeito foi conduzido à delegacia de Tobias Barreto, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Fonte: Ascom / PMSE