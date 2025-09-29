HOMEM SUSPEITO DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais da Força Tática do 5º BPM apreenderam uma arma de fogo e porções de maconha no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. A ação teve início quando os policiais realizavam patrulhamento ostensivo na Rua 36, localidade conhecida pela alta incidência de atividades criminosas.

Durante as rondas, a equipe visualizou um homem em atitude suspeita, que apresentava um volume na cintura semelhante a uma arma de fogo e olhava constantemente ao redor. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito segurou o cabo da arma e adentrou abruptamente uma residência.

No momento da aproximação, o homem efetuou dois disparos contra a equipe, que revidou. O agressor acabou sendo alvejado.

Os policiais prestaram socorro, conduzindo-o a uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O local foi isolado para a realização dos procedimentos periciais. Foram acionados o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Instituto de Criminalística.

Durante as buscas no interior da residência, os policiais encontraram 26 embalagens plásticas contendo maconha. A arma utilizada pelo suspeito, um revólver calibre .32 com cinco munições (duas deflagradas e três intactas), também foi apreendida. Todo o material foi recolhido pela equipe da Criminalística.

Após consulta, foi verificado que o indivíduo possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas no estado da Bahia, onde, segundo informações, integrava uma organização criminosa.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Foto PM/SE