HOMEM SUSPEITO DE MATAR A EX-COMPANHEIRA E BALEAR NAMORADO DELA É PRESO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE

Um homem suspeito de matar a ex-companheira e balear o namorado dela foi preso na tarde desta quarta-feira (11), em Monte Alegre de Sergipe. O crime ocorreu na última sexta-feira, 6 de setembro.

Segundo a polícia, sido motivado pelo fim do relacionamento com a vítima. O homem baleado está internado em estado grave numa unidade de saúde de Aracaju.

No dia do crime, o suspeito entrou na residência da vítima e disparou três vezes contra o namorado dela e atirou três vezes nela, que morreu no local. Em seguida ele fugiu.

O delegado Artur Herbas informou que o suspeito, após o fim da relação passou a perseguir a ex-companheira, alternando entre ameaças e pedidos para reatar o relacionamento. A vítima não procurou a polícia, para solicitar uma medida protetiva de urgência.

O suspeito estava foragido após a prática criminosa, mas foi preso pela Polícia Civil do município diante do mandado de prisão preventiva.

O homem passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.