Homem suspeito de matar esposa com pauladas na cabeça em Aracaju é preso em Arapiraca, Alagoas

Após troca de informações entre a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Polícia Civil de Sergipe, e a Gerência de Inteligência Policial (Ginpol), da Polícia Civil de Alagoas, foi preso um homem de 52 anos. Ele é investigado como o autor da morte da esposa, que foi morta a pauladas, em Aracaju. A prisão ocorreu na quinta-feira (8), em Arapiraca (AL).

Segundo as informações policiais, ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Aracaju, pela prática do crime de feminicídio, e estava foragido, desde 2018.

Na época do crime, no ano de 2011, em Aracaju, o investigado matou a própria esposa a pauladas, por não aceitar o fim do casamento. Ela chegou a ficar internada no hospital, durante dois dias, mas não resistiu aos ferimentos na cabeça.

Ele foi conduzido à Delegacia de Arapiraca e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da SSP/SE