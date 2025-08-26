HOMEM SUSPEITO DE ROUBO FOGE, CAI DE TELHADO E É AGREDIDO POR POPULARES ANTES DE SER PRESO EM ARACAJU

Um homem suspeito de praticar roubos e furtos, foi preso após ser imobilizado por populares, na Avenida Tancredo Neves, no Bairro América, em Aracaju.

As informações contidas no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar são de que o suspeito estava ferido e fugia pelos muros e telhados de residências até cair sobre o telhado de uma pousada, quando foi pego por populares que o agrediram com paus e pedras e o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel foi acionado e prestou socorro ao homem, e em seguida encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Não há informações sobre o estado de saúde do elemento.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais