HOMEM SUSPEITO DE TENTATIVA DE ESTUPRO MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Em operação conjunta entre a Delegacia de Poço Verde e o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati), um homem investigado por tentativa de estupro foi identificado na noite dessa quarta-feira (19).

O suspeito portava uma arma de fogo, que foi apreendida na ação policial em Poço Verde.

Segundo as informações policiais, a equipe da Polícia Civil estava fazendo policiamento noturno, quando foi informada de que três homens estavam ameaçando uma jovem de apenas 15 anos. Eles estavam ameaçando a vítima para praticar atos libidinosos com um dos integrantes do grupo.

Diante da denúncia, os policiais foram ao local e constataram a veracidade dos fatos. A equipe foi informada que um dos homens portava uma arma de fogo. Neste primeiro momento, os suspeitos conseguiram fugir.

Continuando as buscas, por volta das 20h, uma equipe do BPati entrou em contato com o delegado da Polícia Civil para informar que estavam na cidade. As buscas continuaram de forma integrada entre as equipes da Delegacia de Poço Verde e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior.

Durante as buscas, dois homens integrantes do grupo foram encontrados em via pública e, no momento da abordagem, um dos suspeitos reagiu à ação policial e foi atingido. Ele foi socorrido ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Ele tinha três passagens criminais, além de já ter sido internado enquanto adolescente na Usip.

