HOMEM SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS NO MUNICÍPIO DE  PEDRINHAS

Policiais da Delegacia de Pedrinhas e do BPati deflagraram na manhã desta sexta-feira (25), a Operação Cidade Segura e identificaram um homem investigado por tráfico de drogas e ameaça no bairro Maria do Carmo, em Pedrinhas.

Segundo o delegado Josenildo Brito, a operação teve o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca do município.

Durante o cumprimento da decisão, o suspeito reagiu à abordagem policial, foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As informações passadas pelo delegado Josenildo Brito são de que “na operação, as equipes policiais apreenderam uma arma de fogo, entorpecentes e material utilizado para o tráfico de drogas”, acrescentou o delegado.

Arma de fogo e drogas foram apreendidos na ação policial.