HOMEM SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS MORRE EM CONFRONTO COM A POLICIA NO MUNICÍPIO DE  CRISTINÁPOLIS

Policiais civis da Delegacia de Cristinápolis, juntamente com militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior identificaram nessa terça-feira (17) um homem investigado como responsável por comandar um ponto de tráfico na cidade de Cristinápolis.

De acordo com o delegado, Bruno Alcântara, trata-se de um suspeito de alta periculosidade que responde a diversos procedimentos por tráfico e homicídio.

“Durante a ação que aconteceu no início da noite, foram apreendidos uma quantidade significativa de maconha e cocaína, diversos sacos plásticos para acondicionamento da droga, balança de precisão, celulares, além de uma arma de fogo”, detalhou o delegado.

Durante a abordagem, o investigado reagiu disparando contra as equipes. Em confronto, ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP