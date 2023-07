Homem vai a procura da ex-companheira e atinge três moradores com golpes de faca em na Atalaia, Aracaju

Um homem que estava à procura da ex-companheira, invadiu uma casa nesta terça-feira (04) e agrediu três moradores no Bairro Atalaia, em Aracaju.

O homem deferiu golpes de punhal contra as vitimas que reagiram às agressões.

As informações são de que duas vitimas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A policia militar foi acionada e conseguiu localizar o agressor que foi encontrado com três perfurações. Ele foi atendido no Hospital Nestor Piva e conduzido à delegacia. A arma utilizada no caso foi apreendida.