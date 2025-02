Homens encapuzados invadem casa, matam jovem de 18 anos e baleiam o irmão 14, em Riachuelo

Um jovem de 18 anos e o irmão, um adolescente de 14, foram baleados na noite desta segunda-feira (17), após três homens encapuzadas invadirem a casa deles e efetuarem diversos disparos contra as vitimas.

As informações passadas pela Policia Militar são de que os jovens foram baleados dentro de casa, no Bairro Sítio do Meio, município de Riachuelo. Em seguida, os suspeitos fugiram e entraram em um matagal próximo da residência.

A PM informou ainda que o jovem morreu no local. Já o adolescente foi baleado nas costas, socorrido e levado para o hospital do município.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo. A policia civil vai investigar o caso.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na elucidação do crime deve ligar para o Disque-Denúncia, 181.