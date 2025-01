Homens são presos transportando 2,5kg de drogas em ônibus

Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, dois suspeitos foram detidos por tráfico de drogas ao serem flagrados transportando 2,5kg de entorpecentes em um ônibus que seguia para Tobias Barreto. A ação policial ocorreu nesse domingo, 19, e foi divulgada nesta segunda-feira, 20.

Segundo o delegado Daniel Mattos, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria transportando entorpecentes para a cidade.

“Durante a abordagem ao veículo, as autoridades encontraram também um adolescente, que estava com drogas”, detalhou o delegado.

Ambos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Plantonista de Tobias Barreto, onde foram registrados os procedimentos legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto: SSP/SE