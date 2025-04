HOMENS SUSPEITOS DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS MORREM EM CONFRONTO COM A POLÍCIA EM PORTO DA FOLHA

Dois homens morreram em confronto com a polícia, suspeitos de um homicídio praticado na madrugada desta terça-feira (15), em Porto da Folha, horas depois do crime no mesmo município.

A ação foi desencadeada após investigações que indicaram a localização dos autores do assassinato de um jovem de 22 anos, ocorrido na madrugada de ontem, no Centro da cidade de Porto da Folha.

Durante as buscas pela dupla suspeita, formada por homens de 21 anos e 19 anos respectivamente, ela foi localizada na Serra do Moureira e acabou reagindo à chegada da força policial, motivando o revide. Durante o confronto, os dois investigados foram atingidos e, apesar de socorridos e levados ao hospital, não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Na operação, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda artesanal calibre .12, diversos entorpecentes, incluindo mais de 4 kg de maconha maconha e porções de cocaína, várias munições de calibres diferentes e a motocicleta utilizada pelos homens no homicídio.

O delegado Marcos Carvalho, responsável pela operação, afirmou que as investigações continuam, para identificar outros envolvidos no tráfico de drogas, no porte ilegal de armas e no homicídio citado na ação.

É de suma importância a colaboração da comunidade no combate à criminalidade em Porto da Folha. Denúncias e informações podem ser feitas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia, número 181.

Com informações e foto da SSP