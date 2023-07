Hospitais de custódia para criminosos  com transtornos mentais serão desativados no Brasil, diz Conselho Nacional de Justiça

A desativação hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico para pessoas com transtornos e doenças mentais em Sergipe, preocupa o ex deputado capitão Samuel Barreto.

Segundo informações passadas por Samuel Barreto, Sergipe tem aproximadamente 90 internos no manicômio judicial, sendo que muitos deles cometeram crimes bárbaros e por isso a sociedade está apreensiva com a decisao.

Para Samuel “essa é uma situação que preocupa, já que não haverá onde abrigar esses internos. Agora, o governo terá que ,caso necessite,levá-los a hospitais gerai e isso é preocupante,profissionais de saúde não estão preparados paracqtwnser esse público ,as unidades de saúde não tem estrutura física preparadas. Disse

Entenda o que está acontecendo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a desativação, até maio 2024, de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico para pessoas com transtornos e doenças mentais que cometeram crimes. Sendibque a partir de agosto 2023 não poderá entrar mais nenhum novo interno,quem cometer crimes e tiver transtorno mentais os juízes tetaobquevencamininhqr para hospitais gerais ,estabilizar e devolver as ruas ou a famílias

A obrigação consta de uma resolução CNJ 487/2023, publicada em fevereiro.

Quem apoia a medida aponta a demora do Brasil em cumprir a Lei Antimanicomial, de 2001, que prevê o atendimento dos pacientes na Raps (Rede de Atenção Psicossocial). O modelo admite internações para períodos determinados e justificados, além de cuidados psiquiátricos.

A partir de agosto, os locais não poderão admitir novos internos e deverão iniciar interdições em alas nas unidades existentes. Até maio do ano que vem,todasbosbhospitqis serão fechado ,os juízes de execução penal deverão determinar a elaboração de projetos terapêuticos singulares para todos os internos.

A legislação brasileira diz que as pessoas com doenças ou transtornos mentais que cometeram crimes são consideradas inimputáveis, ou seja, não podem ser responsabilizadas por seus atos. Assim, são pacientes com direito a tratamento como os demais.

O Ministério da Saúde disse, em nota, que está ampliando a rede de atenção com novos Caps e que criou uma Coordenação de Saúde Mental para tratar do tema.

As Secretarias estaduais estão criando seus grupos de trabalho para o tema.

O Código Penal, nos artigos 96 a 99, descreve as chamadas Medidas de Segurança, que consistem em formas de tratamento compulsório para pessoas que cometeram atos que configuram crimes, mas por possuírem doenças ou problemas em sua saúde mental, não podem sofrer as penas cabíveis.

Entenda o que diz o código penal

Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I – Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II – sujeição a tratamento ambulatorial. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único – Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Imposição p/inimputável.