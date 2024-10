Idoso condenado a 18 anos de prisão por estuprar a própria filha de apenas 10 anos em Estância é preso

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), prendeu na manhã desta quarta-feira (16), um homem de 60 anos, condenado por estuprar a própria filha em Estância.

De acordo com a delegada Marcela Souza, responsável pelo caso, o crime aconteceu em 2018, quando a vítima tinha apenas 10 anos. A criança teria contado sobre os abusos a uma enfermeira, durante atendimento médico. O homem foi considerado culpado pela ação criminosa e recebeu a sentença de 18 anos de reclusão.

A delegada menciona a importância da rede de acolhimento humanizado no sistema de saúde com as vítimas de estupro. Esse contato de confiança entre o profissional e a jovem vítima é importante para que as diligências policiais e os cuidados médicos necessários sejam feitos. “A rede de apoio nesse caso foi essencial, trabalharam juntos a Saúde e a Segurança Pública para livrar a criança do extremo sofrimento em que estava passando e a Justiça foi feita”, disse Marcela Souza.

A Polícia Civil reforça que crimes desse tipo devem ser denunciados pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.