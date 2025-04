Idoso é indiciado por abandonar quatro filhotes de gato em mercado

A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) indiciou um idoso na manhã desta terça-feira, 8, pela prática do crime de maus-tratos a animais. O homem é investigado por abandonar quatro filhotes de gatos na lateral do Mercado Municipal do Bairro América, localizado na zona Norte de Aracaju.

O abandono ocorreu por volta das 07h35 do dia 26 de março de 2025. Segundo o delegado Flávio Albuquerque, responsável pela apuração, o idoso estacionou seu veículo vermelho nas proximidades do mercado, retirou uma caixa coberta com um saco de nylon do porta-malas e deixou os filhotes de gato no local. Após o abandono, ele entrou no mercado, fez uma breve compra e, em seguida, retornou ao seu veículo. Ao sair, o investigado quase atropelou os animais que havia deixado para trás.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do mercado, o que possibilitou a identificação do autor. Após a instauração do inquérito, o investigado foi qualificado, interrogado pela Depama e algumas testemunhas também foram ouvidas. Com a conclusão, o caso foi encaminhado à Justiça, com o indiciamento do idoso pelo abandono dos filhotes.

A Polícia Civil reforça o pedido para que a população denuncie e repassem informações sobre casos de maus-tratos a animais, por meio do Disque-Denúncia, no número 181.

