IML aponta aumento de mortes no trânsito e maioria das vítimas são jovens, motociclistas e pedestres

O Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe tem registrado nos últimos anos um aumento preocupante de casos de mortes relacionadas a sinistros de trânsito, especialmente em rodovias e envolvendo motociclistas. Este cenário faz parte dos alertas que estão sendo feitos durante as ações desenvolvidas de forma integrada entre os órgãos de segurança durante a Semana Nacional do Trânsito (SNT) em Sergipe.

A informação foi confirmada pelo diretor do órgão, Ronmel Lisboa, que destacou a gravidade do cenário. “A gente percebe que vem ocorrendo nos últimos anos um aumento na incidência de óbitos relacionados ao trânsito em rodovias, geralmente em sinistros de alto impacto. São casos de politrauma, com lesões em mais de um segmento corporal. Normalmente, as vítimas são homens jovens. Quando o acidente não resulta em óbito, muitas vezes deixa sequelas graves e incuráveis”, explicou o diretor.

Ainda conforme o diretor do IML, os motociclistas representam uma parcela significativa das vítimas. “Percebemos que houve também aumento de sinistros envolvendo motos, tanto em quedas quanto em colisões. Muitos desses casos estão ligados à imprudência, como o uso abusivo de álcool ou a falta do capacete. As principais vítimas são pedestres, motociclistas e ciclistas, justamente por serem mais vulneráveis e não terem a proteção que há dentro de um carro. Por isso, suas lesões tendem a ser mais graves”, destacou.

Ronmel Lisboa chamou atenção também para um dado alarmante: em 2023, mais da metade dos óbitos em sinistros de trânsito estavam relacionados ao consumo excessivo de álcool. “Mais de 50% das pessoas que morreram em acidentes de trânsito em 2023 tinham feito uso abusivo de álcool. Isso mostra como a imprudência ainda é um fator determinante, podendo levar não apenas à morte, mas também a lesões que causam incapacidade permanente”, concluiu o diretor do IML.

