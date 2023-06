IML diz que Jovem assassinada pelo namorado em Estância morreu por insuficiência respiratória aguda por asfixia

O Instituto Médico Legal (IML) concluiu nesta quarta-feira (07), os exames de perícia do corpo de Nayara Barbosa dos Santos, de 24 anos. O laudo diz que ela morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda por um processo de asfixia mecânica por sufocação direta.

A jovem foi assassinada na cidade de Estância e o principal suspeito é o namorado dela, Vilson Soares, que confessou o crime.

De acordo com o diretor do IML, Victor Barros Vasconcelos, o corpo estava carbonizado e faltavam algumas partes. “A odontologista do IML entrevistou os familiares e solicitou exames odontológicos anteriores da vítima para fazer a identificação, que foi confirmada através da comparação da arcada dentária”, disse.

De acordo com o IML, quando a equipe chegou ao local encontrou o corpo bastante afetado pelas chamas. Durante interrogatório na polícia, Vilson disse que sufocou a namorada, ateou o fogo e em seguida enterrou.

O IML liberou o corpo para o sepultamento durante a tarde. A previsão é que a retirada aconteça nesta quinta-feira (8), quando deve ser realizado o sepultamento.

Foto redes sociais