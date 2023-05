Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), foi acionado no inicio da tarde deste terça-feira (09), para recolher o corpo de um detento no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (COPEMCAN) em São Cristóvão.

As informações são de que o detento foi vitima de um infarto, recebeu os primeiros socorros mas não resistiu.