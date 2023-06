Inconformado com o fim do relacionamento, homem mata a esposa no município de Laranjeiras

Mais um feminicidio foi registrado neste domingo (11). Desta vez, o crime aconteceu na localidade conhecida como Salinas, no município de Laranjeiras.

As informações são de que o suspeito de ter matado a esposa, desferiu golpes de faca, por não se conformar com o fim do relacionamento do casal.

Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para prestar socorro à vítima, que estava caída no chão e constatou o óbito.

O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML.

Foto redes sociais