Segurança Pública lança a quarta edição da campanha ‘Se Avexe Não’

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) lançou nesta quinta-feira (5), no Museu da Gente Sergipana, a quarta edição da campanha ‘Se Avexe Não’. A iniciativa, que já se tornou parte do calendário junino sergipano, utiliza uma paródia musical em vídeo para levar à população mensagens de prevenção e segurança, incentivando a vivência das festas com responsabilidade e tranquilidade.

Em 2025, a campanha traz a paródia da música ‘Rei da Vaquejada’ para expor temas ligados à segurança, como o reforço à mensagem de que importunação sexual é crime. O vídeo produzido pela Diretoria de Comunicação da SSP também alerta para o perigo dos fogos e dos riscos relacionados ao ato de dirigir após ingerir bebida alcoólica.

A produção, marcada pelo tom leve e educativo, reúne integrantes das polícias Civil, Militar e Científica, além do Corpo de Bombeiros, para transmitir mensagens preventivas sobre segurança pessoal, cuidados em eventos públicos e prevenção de acidentes domésticos. A campanha destaca a presença efetiva das forças de segurança durante os festejos juninos.

A campanha – que evidencia também o lado humano dos servidores que, embora fardados, também são nordestinos e gostam da cultura da região, assim como a população – busca aproximar ainda mais a sociedade das instituições de segurança por meio de uma linguagem acessível e culturalmente relevante. A escolha de um forró regional reforça a identidade local e garante maior engajamento do público com a mensagem.

Para a delegada Lara Schuster, a campanha é importante pois evidencia as condutas que são tipificadas como importunação sexual, destacando que a prática é crime. “Várias condutas podem ser enquadradas nessa prática, a exemplo do beijo roubado, carícia não autorizada pela vítima, masturbação em público direcionada a uma determinada pessoa. Então, as equipes de segurança estão prontas para agir nesses casos”, evidenciou.

Conforme o papiloscopista Pablo Nascimento, a iniciativa também reforça a importância da participação da população para a segurança de todos durante as festividades juninas em Sergipe. “Temos um fato preocupante que é a questão dos sinistros de trânsito, e a conscientização da sociedade sobre os riscos do álcool e direção é crucial. A campanha é muito importante pois 90% dos sinistros envolvem o álcool”, ressaltou.

Também reforçando a preocupação da SSP com o trânsito seguro no período junino, o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Aldevan Silveira, reiterou a importância da conscientização. “Também estaremos atuando para conscientizar aquele condutor infrator que ainda insiste na combinação perigosa com o álcool. Queremos alertar que se divertir é direito de todos, mas precisa de responsabilidade”, enfatizou.

Outra preocupação da SSP é com o uso dos fogos de artifício. O tenente Diogo Acruz relembrou que o período ainda é marcado por acidentes envolvendo o manuseio errado desses artefatos explosivos. “Então, trabalhamos com orientações sobre o uso dos fogos, é preciso respeitar a classificação e a idade de cada artefato, além de cuidados como não soltar fogos dentro de casa, próximo à rede elétrica ou vegetação”, detalhou.

A campanha é fruto de um trabalho audiovisual que envolve a concepção do conceito, produção da letra, organização do elenco, gravação e exibição. Ricardo Pinho, diretor da campanha, enfatizou que a iniciativa já integra o planejamento anual da SSP para o período junino. “O resultado dessa campanha é fruto de um trabalho em equipe, e a gente traz a representação da integração das forças de segurança”, reiterou.

Para o compositor da paródia, o soldado da Polícia Militar Wansley Santana, a ideia central que norteia a música é sempre aproximar a segurança pública da população de forma leve e bem-humorada, sem perder a seriedade do recado. “A inspiração vem da própria cultura nordestina, que já é rica em expressões divertidas e isso facilita demais a produção e exibição da campanha”, evidenciou.

Com o objetivo de chegar a cada vez mais pessoas e ampliar a conscientização sobre os cuidados de segurança necessários para que haja festividades juninas tranquilas em Sergipe, durante os próximos dias a campanha ‘Se Avexe Não’ também será exibida nos telões dos principais festejos juninos da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado. O vídeo também está disponível nas redes sociais da SSP.

Fonte SSP