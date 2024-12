INQUÉRITO DA POLÍCIA CIVIL CONCLUI QUE PMS NÃO DEVEM SER INDICADOS PELA MORTE DE GARÇOM EM ARACAJU

A Polícia Civil concluiu após inquérito, que não há justificativa para indicar os policiais militares que atuaram na abordagem que resultou na morte do garçom Ithalo Santos Nascimento, de 25 anos, em um posto de gasolina em Aracaju no dia 28 de outubro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o inquérito policial foi concluído e, após a análise das imagens e da oitiva de testemunhas, foi encaminhado ao Judiciário sem indiciamento dos policiais por não ter constatado o crime.

A Polícia Civil ainda aguarda o resultado de laudos periciais solicitados ao Instituto de Criminalística.

O inquérito citou ainda que um dos PMs agiu efetuando um único disparo na direção das pernas do garçom. O intuito foi salvaguardar a vida e integridade física de todos os policiais envolvidos na ocorrência. O documento foi encaminhado à Justiça.