INSCRIÇÕES DA 8ª CORRIDA DO FOGO DO CORPO DE BOMBEIROS SERÃO ABERTAS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, DIA 1º

Serão abertas na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro, as inscrições para a 8ª Corrida do Fogo do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), com lote promocional nas primeiras 24 horas. O valor da inscrição nesse dia será de R$ 89. O evento faz parte das comemorações pelos 105 anos da corporação e acontece no dia 13 de dezembro, na orla da Atalaia, às 15 horas.

As provas kids, para participantes até 14 anos, contarão com percursos entre 50 e 400 metros. Já para os adultos, os percursos são de 2,5 km, 5 km e 10 km, nas categorias feminino, masculino, idoso e pessoa com deficiência (PCD). Os primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e todos os inscritos receberão kit, medalha e lanche.

O evento será organizado pela Conceito Soluções Esportivas e as inscrições poderão ser feitas no site centraldacorrida.com.br. Após as 24 horas iniciais, as inscrições retornam ao valor normal de R$ 99.

Por: Ascom/CBMSE