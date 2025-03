INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE SERGIPE RECEBE R$ 3 MI EM INVESTIMENTOS PARA OTIMIZAR PROCEDIMENTOS

Com o objetivo de ampliar o volume de exames e laudos prezando pela qualidade técnica dos procedimentos destinados a perícias em local de crime e análises em dispositivos eletrônicos, o Instituto de Criminalística (IC) – vinculado à Polícia Científica de Sergipe (PCi) – recebeu R$ 3 milhões em investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), viabilizados pela Diretoria de Planejamento (Diplan) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE). Os recursos foram aplicados em itens relativos a cadeia de custódia, desbloqueio de celulares, GPS e drones.

Os investimentos destinados pelo FNSP para o IC, possibilitaram a aquisição de embalagens com numeração e lacre, itens indispensáveis ao estabelecimento e funcionamento da cadeia de custódia dos materiais encaminhados ao Instituto de Criminalística, conforme salientou o diretor do IC, Paulo Roberto. “Nada mais é do que a garantia de que um celular, por exemplo, seja mantido sem alterações durante todo o processo pericial”, enfatiza.

Ainda com recursos do FNSP, Paulo Roberto destacou a obtenção da solução tecnológica capaz de ampliar o desbloqueio de celulares iOS e Android. “É uma tecnologia isralense que foi um divisor de águas para a Computação Forense do IC, pois ampliamos o potencial de desbloqueio desses dispositivos móveis visando a elucidação de crimes”, explicou o diretor do Instituto de Criminalística.

Perícias externas

Além dos equipamentos e soluções tecnológicas utilizados nos laboratórios do Instituto de Criminalística, os recursos do FNSP, viabilizados pela Diplan, também foram aplicados na aquisição de maletas com itens para análises periciais em locais de crimes, GPS e drones com câmeras térmicas, para detecção de pontos de calor em áreas mapeadas durante procedimentos periciais em Sergipe.

Resultados práticos

Como resultado dos investimentos oriundos do FNSP, Paulo Roberto evidenciou o aumento do potencial de exames e laudos emitidos pelo IC. “Em anos anteriores, realizamos 32 mil exames. Já em 2023 e 2024, concretizamos 40 mil exames periciais, o que representa um incremento de 25% nos procedimentos feitos aqui no Instituto de Criminalística”, especifica o diretor do IC. Para ele, os investimentos em novos equipamentos e tecnologias, além de aprimorarem a produção de exames e perícias do IC, tornam Sergipe referência nacional no que tange os setores do Instituto de Criminalística, a exemplo da balística forense, documentoscopia e local de crime.

Polícia Científica

A Polícia Científica é a instituição vinculada à Secretaria da Segurança Pública (SSP) responsável por análises, exames e laudos periciais que esclarecem a dinâmica, a materialidade e a autoria de mortes violentas ou de crimes patrimoniais. Além do IC, a PCi também é composta por mais três institutos: Médico Legal (IML), de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) e de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG).

Foto: Ascom SSP/SE