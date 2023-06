Instituto de Identificação apresenta planejamento para Força-Tarefa de atendimento ao cidadão na Grande Aracaju

O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) realizou uma reunião com as equipes de atendimento e de emissão do documento de RG – também conhecido como carteira de identidade. Na reunião, foi apresentado aos servidores do IIWSG o planejamento de trabalho que será executado a partir do dia 17 de junho. Nesta data, será realizado o primeiro dia da Força-Tarefa para o atendimento dos cidadãos que ainda não conseguiram efetivar o agendamento ou pré-atendimento para a emissão da carteira de identidade em Sergipe.

De acordo com o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, várias medidas já foram anunciadas nos últimos dias pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). “A exemplo de mais vagas no sistema de atendimento, seja pelo Agenda Fácil, seja pelo Pré-Atendimento no site da SSP, com mais tempo para o cidadão. Associado a esse atendimento, criamos uma Central Telefônica, com o esforço da SSP para a contratação de funcionários para o atendimento ao cidadão, que começa a partir das 7h”. O serviço se estende às 17h”, relembrou.

Conforme Jenilson Gomes, a reunião que ocorreu nessa terça-feira (13), teve como objetivo tratar sobre a Força-Tarefa que acontecerá no dia 17, na sede do IIWSG. “Onde o Instituto de Identificação vai abrir no sábado para atender o maior número possível de pessoas, pois sabemos que há uma demanda reprimida pois nem todos os cidadãos conseguem o agendamento às sextas-feiras. Então o Instituto vai abrir inclusive com a presença de um correspondente bancário para o pagamento da taxa de segunda via”, ressaltou.

Em Sergipe, o IIWSG possui uma média de 2 mil a 2,2 mil atendimentos realizados em todo o território sergipano por dia. “Sendo que, deste grande volume de pessoas que são atendidas diariamente, cerca de 40% é na capital e região metropolitana. A gente reconhece que é nesta região onde há a maior procura pelo atendimento. A demanda reprimida é muito alta, então nesse momento estamos nos esforçando para atender ao maior número de pessoas”, concluiu Jenilson Gomes.

Fonte e foto SSP