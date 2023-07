Instituto de Identificação realiza força-tarefa de expedição da carteira de identidade para o interior

Neste sábado, 15, o Instituto de Identificação Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) realizou força-tarefa para impressão e expedição de carteiras de identidade direcionadas ao interior do Estado de Sergipe. A ação foi decretada em prol do aceleramento da finalização dos documentos, para que eles sejam enviados aos municípios com pendência na entrega ao cidadão.

Com uma equipe especializada na função e o apoio de demais servidores capacitados para o processo, a manhã do sábado foi dedicada a imprimir e expedir milhares de carteiras. Portanto, a expectativa é agilizar ao máximo, para manter o respeito e o compromisso com os cidadãos que solicitaram seus documentos e não receberam no prazo estabelecido.

Sobre a força-tarefa,diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, declara que a medida é imprescindível para resolução das pedências. “Nós sabemos que o cidadão está à espera desse documento tão importante. Com o movimento deste sábado, muitos malotes com as identidades serão enviados aos interiores. Peço a população só mais um pouco de paciência”, diz.

Central de Atendimento

Ainda, o diretor reforça que o instituto agora possui uma central de atendimento à população, pelo número 3194-2400, em que o cidadão pode entrar em contato e tirar toda e qualquer dúvida com as atendentes capacitadas.

“Treinamos as telefonistas para atender, escutar e explicar todos aqueles que entrarem em contato para resolver qualquer assunto que envolva o instituto. Portanto, estamos ativos e preparados para atendê-los. Qualquer dúvida, ligue para nossa central”, explica.

ASN – Foto SSP