INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DIVULGA FORMA DE SOLICITAÇÃO PARA ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS

O Instituto de Identificação de Sergipe Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) informa a população que o serviço de emissão de Atestado de Bons Antecedentes Criminais da esfera estadual passa a ter mais um canal de solicitação: via mensagem de WhatsApp, pelo número (79) 99670-6408.

O serviço funciona para cidadãos sergipanos residentes no estado ou fora dele, com atendimento de segunda a sexta, de 8h às 14h, devendo o cidadão encaminhar imagem nítida de documento de identificação com foto e informar um e-mail válido, pois o atestado será enviado para ele. Em caso de pedido de atestado para terceiros, a solicitação deverá ser via e-mail, pelo endereço solicita.atestado.iiwsg@ssp.se.gov.br, sendo obrigatória a apresentação de uma procuração válida.

O chefe do setor da Criminal do Instituto de Identificação, papiloscopista Pedro Henrique, explica que a nova forma de solicitação é segura e atende uma demanda da própria população.

“Essa flexibilidade na emissão do atestado visa trazer maior comodidade ao cidadão e não compromete a segurança do processo. Nossa equipe consegue verificar as informações prestadas e o cruzamento de dados proporcionado pelos nossos sistemas assegura a integridade do documento emitido”, declara.

Outros canais de solicitação

A solicitação via mensagem de WhatsApp é mais uma forma de acesso ao serviço. A solicitação presencial permanece ativa em todos os postos de identificação do estado, com entrega do documento no ato do pedido. Além do mais, para cidadãos sergipanos residentes em outros estados, a solicitação via e-mail também continua válida, por meio do solicita.atestado.iiwsg@ssp.se.gov.br.

